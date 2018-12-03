У ресторанних господарствах заборонено курити кальян

На початку лютого районний сайт «Дарниця.org» висвітлював звернення громадської організації до низки інстанцій щодо систематичних порушень закладами ресторанних господарств Дарницького району Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Нагадаємо, що відповідно до вказаного вище закону та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» визначені обмеження щодо вживання тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів, в тому числі в приміщеннях закладів ресторанного господарства. Чинна з 16.12.2012 року редакція закону спеціально підкреслює заборону куріння кальяну в приміщенням закладів ресторанних господарств. Інакше кажучи, курити кальян безпосередньо у приміщенні ресторані забороняється. Тим не менш, майже у всіх закладах пропонується кальян, який, звісно, можна покурити за столиком – тобто у приміщенні.

Отже, наразі надійшла відповідь від Дарницької райдержадміністрації, яка поінформувала про те, що не має повноважень щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) – планових та позапланових заходів, ревізій, обстежень та інших дій. Водночас, перенаправивши листа до Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві.

Після чого надійшла відповідь від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У листі зазначається, що однією з підстав для здійснення позапланових заходів є звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав! Також вказується, що перевірка може відбутися за наявності інформації про адресу та найменування суб’єкта господарювання.

У підсумку, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відмовляється проводити перевірки у зв’язку з відсутністю правових підстав!

Ось так. Необхідне звернення безпосередньо від фізичної особи. До того ж, треба знати організаційно-правову форму підприємства (ПП, ТОВ, ФОП, тощо). Однієї адреси на фактичної назви закладу, виявляється, замало. Може ще мобільний номер телефону директора ресторану треба зазначити та графік роботи закладу? Аби, не дай Боже, «перевірка» не прибула на місце без попереднього погодження всіх «нюансів» з керівництвом ресторану?!.

Все, навіть на законодавчому рівні зроблено для того, щоб максимально ускладнити для громадян змусити нарешті підняти ліниві дупи чиновників від своїх крісел на нарешті зробити те, за що вони отримують гроші від наших з вами податків. Шановні депутати, навіщо приймати закони, котрі не хочуть контролювати виконавчі органи?..

Соромно.