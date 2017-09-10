У парку «Позняки» невідомий приставав до дитини

Наприкінці вересня у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що у парку «Позняки» (поблизу ТЦ «Центрум») невідомий чоловік приставав до дитини.

За словами мами хлопчика, вона гуляла з дитиною в парку біля ТЦ «Центрум». Коли малюк катався на гойдалках, до нього підійшов невідомий чоловік.

Стривожена мати покликала сина, і коли чоловік зрозумів, що хлопчик не один, відразу ж зник.

Дівчина зазначає, що в руках незнайомця був пакет з дитячими пасочками. Киянка не виключає, що формочки для піску чоловік використовував для відволікання уваги.