У парку «Позняки» невідомий приставав до дитини | Дарниця.org

У парку «Позняки» невідомий приставав до дитини

Розміщено Пн, 10/09/2017 - 08:47

Наприкінці вересня у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що у парку «Позняки» (поблизу ТЦ «Центрум») невідомий чоловік приставав до дитини. 

За словами мами хлопчика, вона гуляла з дитиною в парку біля ТЦ «Центрум». Коли малюк катався на гойдалках, до нього підійшов невідомий чоловік.
Стривожена мати покликала сина, і коли чоловік зрозумів, що хлопчик не один, відразу ж зник.
Дівчина зазначає, що в руках незнайомця був пакет з дитячими пасочками. Киянка не виключає, що формочки для піску чоловік використовував для відволікання уваги.

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