У парку Партизанської слави знайшли труп дівчини.

У Дарницькому районі Києва знайшли мертву дівчину. У парку Партизанської слави перехожі побачили, що в густих кущах хтось лежить, підійшовши ближче побачили страшну картину та викликали відповідні служби.

Лікарі зафіксували смерть дівчини. Ймовірно, вона наступила днем раніше

Дівчина була одягнена в шубу, а в області рота у неї була засохла піна. Загиблій було близько 25-30 років. При першому огляді на її тілі не виявили слідів насильницької смерті.

Точну причину смерті встановлять після медичної експертизи. На місці працювала слідчо-оперативна група.