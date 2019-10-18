У парку Партизанської слави знайшли труп дівчини. | Дарниця.org

У парку Партизанської слави знайшли труп дівчини.

Розміщено Птн, 18/10/2019 - 19:13

У  Дарницькому районі Києва знайшли мертву дівчину. У парку Партизанської слави перехожі побачили, що в густих кущах хтось лежить, підійшовши ближче побачили страшну картину та викликали відповідні служби.

Лікарі зафіксували смерть дівчини. Ймовірно, вона наступила днем раніше

Дівчина була одягнена в шубу, а в області рота у неї була засохла піна. Загиблій було близько 25-30 років. При першому огляді на її тілі не виявили слідів насильницької смерті.

Точну причину смерті встановлять після медичної експертизи. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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