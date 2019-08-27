У парку «Партизанської Слави» затримали ексгібіціоніста.

У парку «Партизанської Слави» до бійців «Муніципальна охорона» підбіг громадянин та повідомив, що неподалік неадекватна особа показує своє «причандалля» неповнолітній особі (наймолодшому з яких 5 років) та при цьому погрожує їм «трояндочкою» (розбитою пляшкою).

Хлопці миттєво побігли на вказане місце і затримали неадеквата та передали правоохоронцям.

Затриманий лише місяць, як вийшов із тюрми. Покарання відбував за крадіжку.