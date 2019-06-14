У парках і скверах Києва встановили 17 арок, що розпилюють воду.

За інформацією офіційного сайту КМДА: «Синоптики прогнозують ще тиждень спеки, саме тому підприємства КО «Київзеленбуд» на зелених територіях встановили 17 арок, що розпилюють воду.

Арки розташовані у парку імені Максима Рильського» у Голосіївському районі; парках «Перемога», озера Тельбін, «Аврора» у Дніпровському районі; «Відрадному» та імені Островського у Солом’янському районі; парках «Молодіжному» та «Деснянському» у однойменному районі; парку ім. Т. Шевченка у Шевченківському районі; Маріїнському і Хрещатому парках у Печерському районі; скверах на вулицях Щекавицькій та Петра Сагайдачного у Подільському районі; на проспекті Перемоги, 97 біля адміністрації Святошинського району, а також на вул. Маршала Тимошенка біля адміністрації Оболонського району.

Усі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Усі арки підключені до систем поливу парків.

https://kyivcity.gov.ua/news/u_parkakh_i_skverakh_kiyeva_vstanovili_17_a...

Дивно, але інформація про встановлення аналогічних арок у Дарницькому районі взагалі відсутня… Тим не менш, у Дарницькому районі є щонайменше 2 арки, що розпилюють воду. Зокрема у сквері біля Дарницької РДА (вул. Кошиця, 11)

Та у парку «Позняки» (вул. Драгоманова, 31).

Станом на 12 червня, арка біля Дарницької РДА не працювала.

Наступного дня, у четвер – була увімкнута!

А от арка у парку «Позняку» чомусь не функціонує…