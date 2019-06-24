У озері «Вирлиця» знайшли мертвим 9-річного хлопчика.

В озері «Вирлиця» знайшли мертвим 9-річного хлопчика. Він пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся – того ж дня його оголосили у розшук.

Але вже 23 червня 9-річного Захара Черевко знайшли мертвим. За попередньою інформацією, його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.

Правоохоронці згодом розповіли деталі того, що сталося і те, як вийшли на слід вбивці…

Все почалося з того, що в поліцію звернулася мешканка Києва із заявою про зникнення онука. Вона повідомила, що дитина пішла з дому гуляти і пропав.

За словами бабусі, дев'ятирічний хлопчик близько 20:00 в суботу, 22 червня, вийшов на вулицю. Коли стемніло, бабуся кинулася шукати онука, проте безрезультатно. Тоді вона відразу зателефонувала на «102».

Правоохоронці оперативно почали проводити всі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження малолітнього і вже зовсім скоро вийшли на слід дитини: камери відеоспостереження одного з торгових центрів зафіксували, як хлопчик йде разом з якимось чоловіком. Незабаром особу цього чоловіка встановили.

Коли поліцейські прийшли на адресу проживання підозрюваного, той поводився нервово і плутався в свідченнях. Чоловіка доставили в Дарницьке управління поліції, а в цей час на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в озері «Вирлиця» рибалки виявили тіло дитини, за описом схожого на зниклого хлопчика.

«На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травми черепа. На березі була захована сорочка загиблого і його блокнот. Також водолази дістали з дна озера предмети, схожі на ніж і молоток. Речові докази вилучили та направили на експертизу», - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження разом з хлопчиком в вечір його зникнення, в управлінні поліції зізнався у вбивстві дитини. «Встановлено, що йому - 30 років, проживає в Києві, веде аморальний спосіб життя. З хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина в основному проживав з бабусею - окремо від нової сім'ї матері», - повідомив Андрій Крищенко.

За попередньою інформацією, в день зникнення дитини між братами і мамою хлопчика виник конфлікт, на грунті якого підозрюваний і вирішив помститися.

З'ясувалося, що ввечері 22 червня, реалізуючи свій злочинний умисел, вбивця дочекався хлопчика біля його будинку і запросив до озера «Вирлиця» разом скупатися, на що дитина погодилася.

Прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду і почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини і тулуба, завдавши близько 30 ударів. Після чого молотком, який заздалегідь приготував, зловмисник завдав дитині кілька ударів в область голови. У зв'язку з отриманими травмами хлопчик загинув на місці.

З метою приховати сліди злочину, вбивця прив'язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло в воду.

Тіло хлопчика знайшли на наступний день, 23 червня.

Чоловікові, який підозрюється в скоєнні тяжкого злочину, інкримінується пункт 2 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Місцева прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.