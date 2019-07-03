У нового власника підземного паркінгу на Руденко немає жодних дозвільних документів.

Як зауважив депутат Київради Ігор Мірошниченко 27 червня 2019 року: «На Лариси Руденко 7, 13, 15/14 та 17 мешканці б‘ють на сполох! Новий власник занедбаного підземного паркінгу вирішив його нарешті запустити в дію.

Проте, разом з пацюками та жебраками, які десятиліття обживали недобудову, підприємець вирішив вижити і всіх мешканців довколишніх будинків

Без жодних дозвільних документів він заглибився в землю на півтора метри, внаслідок чого почали провалюватися дороги і майданчики довкола його паркінгу.

Тепер же «архітектор» збирається замість плаского даху, який потребує коштовної гідроізоляції, встановити двоскатний. З висоти 4,5 метра в обидва боки під будинки з площі понад 1000 квадратних метрів будуть періщити всі атмосферні опади!!! Проекту реконструкції, техумов, декларацій та дозволів і, навіть, картки на порушення благоустрою у горе-забудовника не існує.

Тому, залучивши голову РДА Сергія Леваду змусили його зупинитись і забезпечити своїй будівлі правове поле, а мешканцям оточуючих будинків спокій та безпеку. Контролюватиму забезпечення прав мешканців району та дотримання норм законодавства особисто» - зазначив депутат.