У магазина «EVA» з’явився знахабнілий конкурент | Дарниця.org

У магазина «EVA» з’явився знахабнілий конкурент

Розміщено Птн, 04/20/2018 - 12:10

Нещодавно, біля магазину «EVA» (вул. Ревуцького, 12а) відкрився ось такий сімейний магазинчик під назвою «Ярмарок».

Чи варто звертати увагу на неприпустиму схожість корпоративних кольорів та «невипадкове» розміщення саме перед магазином «EVA»?
Очевидно, що таке сусідство буде вигідним магазину «Ярмарок», чого не скажеш про магазин «EVA».
Лишається тільки дивуватися, як керівництво даного магазину «EVA» допустило поруч появу подібного «конкурента»…

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