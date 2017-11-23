У Київраді підтримують місцеву ініціативу щодо будівництва школи по вул. Крушельницької

08 листопада на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати підтримали місцеву ініціативу щодо будівництва школи в Дарницькому районі.

Місцеві мешканці виступають за зведення загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів по вул. Крушельницької. Ініціативна група пропонує ввести мораторій на відчуження, іншу передачу прав, зміну цільового чи функціонального призначення земельної ділянки площею 5,0499 га до завершення будівництва та введення в експлуатацію усіх обєктів в 11-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні.

Як повідомила голова постійної комісії Київради з питань освіти Ганна Старостенко: «Дарницький район є найбільш густонаселеним районом столиці, а отже якнайбільше потребує нових закладів освіти. Тож, саме тут місто щороку відкриває нові садочки та школи. Тому ми вітаємо і підтримуємо ініціативу мешканців щодо будівництва навчального закладу на вул. Соломії Крушельницькоі задля того, щоб забезпечити маленьких мешканців цього мікрорайону необхідною освітньою інфраструктурою».

На підтримку даної ініціативи - зібрано 1453 підписи із 1000 необхідних. Але варто зауважити, що при перевірці підписних листів, визнано недійсними 145 підписів. Таким чином, 1308 підписів оформлено в установленому порядку.

Відповідну місцеву ініціативу мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.