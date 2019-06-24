У Києві з’являться контейнери для роздільного збору сміття. | Дарниця.org

У Києві з’являться контейнери для роздільного збору сміття.

Розміщено Пн, 24/06/2019 - 17:24

У липні 2019 року міська влада Києва має намір запустити пілотні проекти з метою роздільного збору твердих побутових відходів. У місті планується встановити до трьох тисяч контейнерів для окремих фракцій – пластику, скла. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«Ми зустрілися із перевізниками сміття, що працюють у столиці, і запропонували їм розробити й впровадити пілотний проект роздільного збору на територіях, де вони працюють. Дуже важливо, що це будуть різні моделі, запропоновані підприємствами і вже у процесі пілотування ми визначимо найбільш ефективну», – сказав Петро Пантелеєв.
Заступник голови КМДА зазначив, що розвиток системи роздільного збору є частиною загальної стратегії Києва щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.
Він зауважив, що морфологічний аналіз столичного сміття свідчить, що кількість вторинної сировини складає близько 5-7% від загальної кількості.
«Саме тому дуже важливо на першому етапі розвивати побутове сортування, спрямовувати вторсировину на переробку. А також створити сміттєпереробний комплекс із обладнанням для ефективної переробки органічної та інших фракцій», – сказав Петро Пантелеєв.
За його словами, місто вже обрало кілька локацій, що можуть бути придатними для будівництва такого комплексу.
«Хочу одразу зазначити, щоб не було спекуляцій та пліток – від будівництва сміттєспалювального заводу поблизу ТЕЦ-6 місто відмовилось», – зауважив заступник Кличка.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло