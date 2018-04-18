У Києві створять багаторівневі паркінги біля метро | Дарниця.org

У Києві створять багаторівневі паркінги біля метро

Розміщено Срд, 04/18/2018 - 09:22

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" працює над створенням у столиці перехоплюючих майданчиків біля станцій метрополітену.
Про це повідомив в.о. директора КП "Київтранспарксервіс" Олександр Німас, передає Укрінформ.

На сьогодні проводиться робота щодо створення перехоплюючих майданчиків біля станцій метрополітену і збільшення кількості машиномісць, що дозволить зручне паркування і дасть можливість залишати авто біля станцій метрополітену, а також розвантажить центральну частину міста від транспорту.

"Розглядається можливість щодо утворення перехоплюючих майданчиків на базі комунального підприємства. Їхнє територіальне розташування біля станцій метрополітену - "Теремки", "Лісова", "Червоний Хутір" і "Сирець". Це вже ті майданчики, які ми запустили в роботу і готові реалізовувати ці проекти загальною кількістю 600-700 машиномісць. Ці майданчики працюватимуть відповідно до офіційних тарифів міста. Здійснювати діяльність на цих перехоплюючих майданчиках комунальне підприємство планує без подальшої передачі їх в оренду суб'єктам господарювання", - зазначив він.

Зазначається, що на реалізацію подібних проектів можуть залучити інвесторів.

Джерело espreso.tv

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