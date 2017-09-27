У Києві обстежать всі мости через Дніпро | Дарниця.org

У Києві обстежать всі мости через Дніпро

Розміщено Срд, 09/27/2017 - 16:58

Замовником робіт визначено КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Комунальне підприємство повинне отримати вихідні дані на проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для проектування та виконання робіт, забезпечити розроблення та затвердження проектної документації і отримання усіх необхідних дозволів на проведення робіт.

Як зауважив заступник голови КМДА Олександр Спасибко: «Відновлення столичної інфраструктури – один із пріоритетних напрямів
роботи міської влади. Щоб уникнути аварійних ситуацій, пов’язаних із
експлуатацією мостових переходів, що діють, буде здійснено обстеження
руслових опор, а за результатами обстеження – проведене укріплення
мостів. Зокрема: Московського та мосту Метро через Дніпро і Русанівську
протоки, мосту імені Патона, Південного мостового переходу, мосту на
вході в Гавань, паркового пішохідного мосту через Дніпро на Труханів
острів і автодорожньої частини мосту залізнично-автомобільного мостового
переходу через Дніпро».
Також, чиновник зазначив, що замовник робіт має подати інвестиційні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо включення даних робіт до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік і проекту програми на 2018 рік. Виконання робіт буде здійснюватися коштом
столичного бюджету в межах показників, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку м. Києва.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить