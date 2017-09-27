У Києві обстежать всі мости через Дніпро
Замовником робіт визначено КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Комунальне підприємство повинне отримати вихідні дані на проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для проектування та виконання робіт, забезпечити розроблення та затвердження проектної документації і отримання усіх необхідних дозволів на проведення робіт.
Як зауважив заступник голови КМДА Олександр Спасибко: «Відновлення столичної інфраструктури – один із пріоритетних напрямів
роботи міської влади. Щоб уникнути аварійних ситуацій, пов’язаних із
експлуатацією мостових переходів, що діють, буде здійснено обстеження
руслових опор, а за результатами обстеження – проведене укріплення
мостів. Зокрема: Московського та мосту Метро через Дніпро і Русанівську
протоки, мосту імені Патона, Південного мостового переходу, мосту на
вході в Гавань, паркового пішохідного мосту через Дніпро на Труханів
острів і автодорожньої частини мосту залізнично-автомобільного мостового
переходу через Дніпро».
Також, чиновник зазначив, що замовник робіт має подати інвестиційні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо включення даних робіт до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік і проекту програми на 2018 рік. Виконання робіт буде здійснюватися коштом
столичного бюджету в межах показників, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку м. Києва.
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