У Києві обстежать всі мости через Дніпро

Замовником робіт визначено КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Комунальне підприємство повинне отримати вихідні дані на проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для проектування та виконання робіт, забезпечити розроблення та затвердження проектної документації і отримання усіх необхідних дозволів на проведення робіт.

Як зауважив заступник голови КМДА Олександр Спасибко: «Відновлення столичної інфраструктури – один із пріоритетних напрямів

роботи міської влади. Щоб уникнути аварійних ситуацій, пов’язаних із

експлуатацією мостових переходів, що діють, буде здійснено обстеження

руслових опор, а за результатами обстеження – проведене укріплення

мостів. Зокрема: Московського та мосту Метро через Дніпро і Русанівську

протоки, мосту імені Патона, Південного мостового переходу, мосту на

вході в Гавань, паркового пішохідного мосту через Дніпро на Труханів

острів і автодорожньої частини мосту залізнично-автомобільного мостового

переходу через Дніпро».

Також, чиновник зазначив, що замовник робіт має подати інвестиційні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо включення даних робіт до Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік і проекту програми на 2018 рік. Виконання робіт буде здійснюватися коштом

столичного бюджету в межах показників, передбачених Програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва.