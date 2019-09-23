У Києві на козирок будинку впав молодий чоловік.

21 вересня по вул. Вишняківська, 11 був виявлений труп молодого хлопця. Тіло знаходилося на козирку парадного 16-поверхового будинку. На жаль, прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть.

Як з'ясували правоохоронці, спочатку консьєрж почула глухий звук падіння. Коли вона піднялася по сходах на другий поверх, то побачила, що на козирку лежить хлопець без свідомості. Вона викликала поліцію і медиків. На жаль, лікарі констатували смерть.

Поруч з тілом загиблого знайшли в'язку ключів. Поліцейські почали обстежувати будинок і виявили, що ключі підходять до однієї з квартир на другому поверсі. Всередині знаходилися родичі загиблого, якому було 28 років.

Попередньо, хлопець випав з одного з балконів парадного. Але, з якого поверху - невідомо. Для більш детальних розглядів викликали слідчо-оперативну групу. Був це суїцид чи нещасний випадок - з'ясовується.