У Києві на козирок будинку впав молодий чоловік. | Дарниця.org

У Києві на козирок будинку впав молодий чоловік.

Розміщено Пн, 23/09/2019 - 21:54

21 вересня по вул. Вишняківська, 11 був виявлений труп молодого хлопця. Тіло знаходилося на козирку парадного 16-поверхового будинку. На жаль, прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть.
Як з'ясували правоохоронці, спочатку консьєрж почула глухий звук падіння. Коли вона піднялася по сходах на другий поверх, то побачила, що на козирку лежить хлопець без свідомості. Вона викликала поліцію і медиків. На жаль, лікарі констатували смерть.
Поруч з тілом загиблого знайшли в'язку ключів. Поліцейські почали обстежувати будинок і виявили, що ключі підходять до однієї з квартир на другому поверсі. Всередині знаходилися родичі загиблого, якому було 28 років.
Попередньо, хлопець випав з одного з балконів парадного. Але, з якого поверху - невідомо. Для більш детальних розглядів викликали слідчо-оперативну групу. Був це суїцид чи нещасний випадок - з'ясовується.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло