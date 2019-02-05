У кого з’явиться передвиборна агітації біля під’їздів?

Нещодавно на сайті Дарницької райдержадміністрації з’явився ось такий перелік місць для розміщення передвиборної агітації у Дарницькому районі міста Києва.

Як бачимо, у переліку зазначаються 545 будинків, на яких повинні розміщуватися агітаційні матеріали кандидатів у Президенти України.

Дані місця являють собою ні що інше, як банальні дошки оголошень, котрі здебільшого розташовуються біля входів до під’їздів житлових будинків.

Тим не менш, на даних місцях наразі не помічено взагалі ніякої передвиборної агітації – натомість дошки вщент обліплені звичайними оголошеннями. Можливо, незабаром і з’явиться якась політична реклама, але очевидно, що вона довго не протримається під тиском побутових оголошень… І хто в такому випадку буде звільняти місця для передвиборної та ліквідовувати звичайну рекламу?