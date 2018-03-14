У Києві до 2019 року планують ліквідувати хлорне очищення води

Як зауважив під час засідання Колегії КМДА заступник Кличка Петро Пантелеєв: «Ми серйозно взялися за якість питної води в частині її обеззаражування. Тобто, ми переходимо на нову систему обеззаражування, яка сьогодні використовується в Європі, зокрема у Відні, і ми в цьому році проводимо перший етап на станції на Дніпровському водозаборі, наступного року - Деснянський водозабір, в 2019 році ми хочемо закрити хлорне господарство в місті Києві», - сказав чиновник.

Також, заступник голови КМДА наголосив, що хлорні господарства є потенційно небезпечними, «тому ми повинні наздогнати сучасні європейські міста у цьому напрямку», - додав він.