У дитячому центрі обікрали людину | Дарниця.org

У дитячому центрі обікрали людину

Розміщено Срд, 03/28/2018 - 14:34

У соцмережах з’явилася інформація, що 13 березня у центрі розвитку малюків по вул. Вербицького, 32 у людини вкрали гаманець, телефон та банківські картки. Після того, зловмисник зняв з картки «Приват банку» досить велику суму грошей (все було на паролі).
Історія почалася з того, що під час занять зайшов чоловік, дістався до роздягальні і витягнув з рюкзака все вищеперераховане. Можливо передав всі речі, що витягнув іншій людині, якого бачите на фото, адже чоловік якого бачили біля роздягальні за описом не збігається з даним фото.

Крадіжка була скоєна в районі 10:10-10:20. Пізніше виявилося, що була здійснена покупка товару в аптеці за адресою вул. Декабристів, 12/37, біля розважального центру «Максимум» о 10:40, потім, у відділенні «Приват банку» було знято готівку з кредитної карти і соціальні по дитині в 10:59-11:03 за адресою пр-т Миколи Бажана, 36.
Будьте обачні!

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