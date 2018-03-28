У дитячому центрі обікрали людину

У соцмережах з’явилася інформація, що 13 березня у центрі розвитку малюків по вул. Вербицького, 32 у людини вкрали гаманець, телефон та банківські картки. Після того, зловмисник зняв з картки «Приват банку» досить велику суму грошей (все було на паролі).

Історія почалася з того, що під час занять зайшов чоловік, дістався до роздягальні і витягнув з рюкзака все вищеперераховане. Можливо передав всі речі, що витягнув іншій людині, якого бачите на фото, адже чоловік якого бачили біля роздягальні за описом не збігається з даним фото.

Крадіжка була скоєна в районі 10:10-10:20. Пізніше виявилося, що була здійснена покупка товару в аптеці за адресою вул. Декабристів, 12/37, біля розважального центру «Максимум» о 10:40, потім, у відділенні «Приват банку» було знято готівку з кредитної карти і соціальні по дитині в 10:59-11:03 за адресою пр-т Миколи Бажана, 36.

Будьте обачні!