У Дарницькому районі з’явиться новий позашкільний навчальний заклад

19 вересня на засіданні постійної комісії Київради з питань власності депутати погодили створення комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти Дарницького району».

Центр позашкільної освіти планують облаштувати в мікрорайонах інтенсивної забудови, які найбільш динамічно розвиваються — Осокорки, Бортничі та Червоний хутір. Наразі в Дарницькому районі функціонують 4 позашкільних навчальних заклади. Там мають можливість безкоштовно розвиватися понад сім тисяч учнів. При постійному зростанні загальної кількості дітей шкільного віку в Дарницькому районі, відсоток дітей, які займаються у ПНЗ на рівні 20%, при середньому показнику по місту — 36%.

У новоствореному навчальному закладі матимуть змогу займатися 800 дітей. Планується відкрити 65 груп з різних видів творчості: вокально-естрадного, музичного, хореографічного, театрального, образотворчого мистецтв. А також журналістики, ділового мовлення та іноземної мови.

«Позашкільна освіта є невід’ємною і дуже потрібною ланкою освіти, яка розвиває творчо, духовно та фізично наших дітей у вільний від навчання час. А головне – вона задовольняє їхні інтереси у професійному визначенні. При цьому саме тут вони беруть участь у своїх перших творчих конкурсах, фестивалях, проводять власні виставки і концерти. Тому безперечно місто зацікавлене, щоб збільшувати таку кількість осередків, де діти можуть проявити свої здібності і таланти», - зазначила ініціатор проекту рішення, депутат Київради Ганна Старостенко.

Створений позашкільний навчальний заклад буде функціонувати у звільнених від оренди приміщеннях однієї з будівель спеціальної школи I-II ступенів №10 за адресою: вул. Вакуленчука, 1.

Проект рішення мають також розглянути на постійній комісії Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.