У Дарницькому районі з’явилася «ПОЛІНА»

02 червня 2017 року, в рамках пілотного проекту, в окремих регіонах України запрацювали мобільні групи по протидії домашньому насильству «ПОЛІНА». Зокрема, проект запроваджений у Дарницькому районі, Малиновському районі (м. Одеса) та м. Сєвєродонецьк (Луганська область). До середини 2018 року планується масштабувати його на всю територію України.

У зв’язку із вищезгаданим, 11 серпня в приміщенні Дарницького управління поліції ГУНП м. Києва (вул. Кошиця 3а) відбулася робоча зустріч на тему «Результати впровадження новітніх форм і методів роботи з реагування на факти вчинення насильства в сім’ї».

Основна мета - визначення спільних кроків з покращення реагування на факти вчинення насильства в сім’ї, що здійснюються мобільною групою «ПОЛІНА» в рамках пілотування у Дарницькому районі.

До районної поліції завітали: заступник міністра з питань євроінтеграції МВС України Анастасія Дєєва, керівництво МВС України і Національної поліції України, представники Дарницького УП ГУНП, Патрульної поліції, дільничних офіцерів поліції, представники Служби у справах дітей та сім’ ї КМДА і ДРДА та інші.

Цікаво зазначити, що саме Дарницький район наразі демонструє найкращі результати в реалізації пілотного проекту!

Одним із інноваційних підходів в роботі мобільної групи Дарницького УП стало інспектування сімей, які стоять на обліку, разом з представниками управління у справах сім’ї, молоді та спорту і центром соцслужб для сім’ї дітей та молоді у комплексі зі спільним чергуванням.

«Це нововведення, які ми будемо досліджувати протягом наступних місяців. Якщо вони покажуть свою ефективність, то далі ми їх впроваджуватимемо й в інших областях. Це перша практика, коли поліція та соціальні служби працюють спільно, і ми віримо в її ефективність. Спочатку має бути профілактика, а вже потім реагування. Проте головною проблемою на сьогодні залишається відсутність відповідного законодавства, яке б дозволило карати кривдників. Адже багато випадків домашнього насильства розвиваються за сценарієм, коли мобільна група та інші служби спрацьовують на 100% - виїжджають, реагують, і, фактично, передають порушника у відповідні інстанції аби справа дійшла до суду, але в результаті він все рівно опиняється на волі», - підкреслив заступник міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва (ліворуч).

За її словами, перші результати ефективності роботи мобільних груп є досить високими, і коли пілотний проект буде імплементовано на всю територію України, то ці цифри будуть якісно іншими.