У Дарницькому районі запрацювали пункти обігріву
У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення. Вони розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування.
У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття.
Пункти обігріву у місті Києві у зимовий період 2018-2019 років, облаштовані Департаментом соціальної політики
|
Район
(назва закладу)
|
Місце розташування
|
Послуги,
що надаються
|
Час роботи
|
Дарницький район
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва
|
вул. Вербицького, 9-І
|
чай, печиво,
банк одягу
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:45
|
Деснянський район
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянського району м. Києва
|
вул. Беретті, 18
|
чай, печиво, банк одягу
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 18:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:45
цілодобово (в разі пониження температурних показників до -5 і нижче)
|
Дніпровський район
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Києва
|
вул. Курнатовського, 7-А (3 корпус)
|
чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком, теплими речами
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:30,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Києва «Березняки»
|
вул. Березняківська, 6-А
|
чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:30,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Оболонський
|
Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
|
вул. Озерна, 18-А
|
гарячий чай, перша медична допомога
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:30,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Печерський район
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва
|
б-р Дружби Народів,
32-А
|
гарячий чай, печиво
|
понеділок – п’ятниця:
з 9:00 до 17:00
|
Подільський район
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ»
|
вул. Борисоглібська, 8/13
|
обігрів та гарячі напої
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка»
|
пров. Бондарський, 19
|
обігрів та гарячі напої
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори»
|
вул. Галицька, 13
|
обігрів та гарячі напої
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар»
|
вул. Мостицька, 14
|
обігрів та гарячі напої
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки»
|
вул. М. Гречка, 10-В
|
обігрів та гарячі напої
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення денного перебування
|
вул. Кирилівська, 115/3
|
обігрів та гарячі напої
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Філія відділення денного перебування
|
вул. Світлицького, 24-А
|
обігрів та гарячі напої, банк одягу
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
|
вул. Бестужева, 32
|
обігрів та гарячі напої, банк одягу
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Святошинський район
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району м. Києва
|
вул. Жмеринська, 22-А
|
чай, печиво, цукерки, аптечка, працює банк одягу
|
цілодобово
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району м. Києва
|
вул. Чорнобильська, 9
|
чай, печиво, цукерки, аптечка, працює банк одягу
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до16:00
|
Солом’янський район
|
Будинок соціального піклування
|
вул. Суздальська, 4/6
|
ночівля, чай, печиво
|
цілодобово
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району м. Києва
|
вул. Волинська, 2
|
чай, печиво
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району м. Києва
|
б-р В. Гавела, 83-А
|
чай, печиво
|
понеділок – четвер:
з 9:00 до 17:00,
п’ятниця:
з 9:00 до 16:00
|
Шевченківський район
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
вул. Б. Гаврилишина, 11-А
|
гарячий чай, печиво, сухарики, первинна медична допомога
|
цілодобово
|
Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
вул. В. Сальського, 33
|
гарячий чай, печиво, сухарики, первинна медична допомога
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
вул. Половецька, 14
|
гарячий чай, печиво, сухарики, первинна медична допомога
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
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