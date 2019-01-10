У Дарницькому районі запрацювали пункти обігріву

У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення. Вони розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування.

У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву у місті Києві у зимовий період 2018-2019 років, облаштовані Департаментом соціальної політики