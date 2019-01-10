У Дарницькому районі запрацювали пункти обігріву | Дарниця.org

У Дарницькому районі запрацювали пункти обігріву

Розміщено Чтв, 10/01/2019 - 14:27

У всіх районах столиці працюють пункти обігріву населення. Вони розташовані у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування.
У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву у місті Києві у зимовий період 2018-2019 років, облаштовані Департаментом соціальної політики

Район

(назва закладу)

Місце розташування

Послуги,

що надаються

Час роботи

Дарницький район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району м. Києва

вул. Вербицького, 9-І

чай, печиво,

банк одягу

понеділок – четвер:

з 9:00 до 18:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:45

Деснянський район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянського району м. Києва

вул. Беретті, 18

чай, печиво, банк одягу

понеділок – четвер:

з 9:00 до 18:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:45

цілодобово (в разі пониження температурних показників до -5 і нижче)

Дніпровський район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Києва

вул. Курнатовського, 7-А (3 корпус)

чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком, теплими речами

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:30,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району м. Києва «Березняки»

вул. Березняківська, 6-А

чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:30,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Оболонський

Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

вул. Озерна, 18-А

гарячий чай, перша медична допомога

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:30,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Печерський район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва

б-р Дружби Народів,

32-А

гарячий чай, печиво

понеділок – п’ятниця:

з 9:00 до 17:00

 

Подільський район

Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ»

вул. Борисоглібська, 8/13

обігрів та гарячі напої

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка»

пров. Бондарський, 19

обігрів та гарячі напої

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори»

вул. Галицька, 13

обігрів та гарячі напої

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар»

вул. Мостицька, 14

обігрів та гарячі напої

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки»

вул. М. Гречка, 10-В

обігрів та гарячі напої

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення денного перебування

вул. Кирилівська, 115/3

обігрів та гарячі напої

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Філія відділення денного перебування

вул. Світлицького, 24-А

обігрів та гарячі напої, банк одягу

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Бестужева, 32

обігрів та гарячі напої, банк одягу

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Святошинський район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району м. Києва

вул. Жмеринська, 22-А

чай, печиво, цукерки, аптечка, працює банк одягу

цілодобово

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району м. Києва

вул. Чорнобильська, 9

чай, печиво, цукерки, аптечка, працює банк одягу

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до16:00

Солом’янський район

Будинок соціального піклування

вул. Суздальська, 4/6

ночівля, чай, печиво

цілодобово

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району м. Києва

вул. Волинська, 2

чай, печиво

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району м. Києва

б-р В. Гавела, 83-А

чай, печиво

понеділок – четвер:

з 9:00 до 17:00,

п’ятниця:

з 9:00 до 16:00

Шевченківський район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

вул. Б. Гаврилишина, 11-А

гарячий чай, печиво, сухарики, первинна медична допомога

цілодобово

Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

вул. В. Сальського, 33

гарячий чай, печиво, сухарики, первинна медична допомога

пн-пт з 09:00 до 18:00

Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

вул. Половецька, 14

гарячий чай, печиво, сухарики, первинна медична допомога

пн-пт з 09:00 до 18:00

 

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