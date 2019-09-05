У Дарницькому районі відремонтують аж 67 ліфтів.

За інформацією офіційного сайту Дарницької РДА: «Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва" уклала договори в Дарницькому районі, де повинні провести ремонти по 53 адресами.

Загалом укладено 63 угоди з ТОВ "Елевейтор сервіс" на загальну суму 589,34 тис. гривень. Підрядник повинен протягом місяця з дня укладення договорів провести аварійні роботи по відновленню працездатності ліфтів за такими адресами:

• Харківське шосе, 152-В;

• Харківське шосе, 49 (4 під'їзд);

• Харківське шосе, 53-А (1 під'їзд);

• Харківське шосе, 49 (2 під'їзд);

• Харківське шосе, 180/21 (4 під'їзд);

• Харківське шосе, 51-Б (2 під'їзд);

• Харківське шосе, 174-А (3 під'їзд);

• Харківське шосе, 172-А (1 під'їзд);

• Харківське шосе, 21/6 (2 під'їзд);

• Харківське шосе, 152-В (3 під'їзд);

• Харківське шосе, 154-А (3 під'їзд);

• вул. Вишняківська, 5 (2 під'їзд);

• вул. Вишняківська, 5 (2 під'їзд);

• вул. Вишняківська, 1 (1 під'їзд);

• вул. Вишняківська, 1 (1 під'їзд);

• вул. Вишняківська, 1 (1 під'їзд);

• вул. Здолбунівська, 11-Б (2 під'їзд);

• вул. Здолбунівська, 9-А (2 під'їзд);

• вул. Російська, 64 (1 під'їзд);

• вул. Тростянецька, 5-Б (1 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 8 (1 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 7 (1 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 23 (1 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 24/4 (9 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 19/1 (5 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 10/2 (3 під'їзд);

• вул. Ревуцького, 24/4 (1 під'їзд);

• вул. Руденко, 7 (7 під'їзд);

• вул. Руденко, 17 (1 під'їзд);

• вул. Руденко, 17-Б (4 під'їзд);

• вул. Руденко, 13 (1 під'їзд);

• вул. Руденко, 13 (1 під'їзд);

• вул. Руденко, 3-А (1 під'їзд);

• просп. Бажана, 7-І (2 під'їзд);

• просп. Бажана, 5-В (1 під'їзд);

• просп. Бажана, 5-В (1 під'їзд);

• вул. Декабристів, 12/37 (1 під'їзд);

• вул. Декабристів, 12/37 (4 під'їзд);

• вул. Декабристів, 12/37 (4 під'їзд);

• вул. Драгоманова, 3-В (1 під'їзд);

• вул. Драгоманова, 5 (1 під'їзд);

• вул. Драгоманова, 5 (1 під'їзд);

• вул. Срібнокільська, 16 (2 під'їзд);

• вул. Ахматової, 7/15 (9 під'їзд);

• вул. Ахматової, 16-В (4 під'їзд);

• вул. Ахматової, 15 (2 під'їзд);

• вул. Ахматової, 43 (7 під'їзд);

• вул. Ахматової, 39-Б (1 під'їзд);

• вул. Урлівська, 14 (1 під'їзд);

• вул. Урлівська, 14 (1 під'їзд);

• вул. Поліська, 15-А (1 під'їзд);

• вул. Поліська, 28-Б (1 під'їзд);

• вул. Санаторна, 18 (1 під'їзд);

• вул. Кошиця, 4 (3 під'їзд);

• вул. Урлівська, 7 (2 під'їзд);

• вул. Урлівська, 7 (2 під'їзд);

• вул. Тростянецька, 49 (1 під'їзд);

• вул. Мишуги, 9 (1 під'їзд);

• просп. Григоренко, 3-А (3 під'їзд);

• просп. Григоренко, 9 (1 під'їзд);

• просп. Григоренко, 1А (2 під'їзд);

• просп. Григоренко, 1А (2 під'їзд);

• просп. Григоренко, 1А (3 під'їзд);

• вул. Дьяченко, 20-Б (1 під'їзд);

• вул. Вербицького, 28 (6 під'їзд);

• вул. Кошиця, 9 (2 під'їзд);

• вул. Вербицького, 8-А (4 під'їзд)».

Враховуючи вищевказаний перелік - загалом на ремонт 67 ліфтів виділено 589,34 тис. грн. Виходить, на один ліфт передбачено у середньому 8,791грн.! Це ж скільки всього можна відремонтувати у ліфтах! Напевне, точно вистачить аби поміняти кнопки у кабіні та замінити освітлення.