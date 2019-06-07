У Дарницькому районі відбувся перший Форум «Київ – столиця діалогу».

30 травня у Дарницькому районі відбувся перший з 11 Форумів організацій громадянського суспільства «Київ – столиця діалогу». Організатор заходу - Департамент суспільних комунікацій КМДА.

Серед присутніх: народний депутат України Віталій Сташук, директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк, заступник директора КП «Центр публічної комунікації та інформації Олексій Коваленко, голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко, голова Дарницької РДА Сергій Левада, голова Громадської ради при Дарницькій РДА Геннадій Сінцов та інші.

Під час Форуму була презентована виставка-ярмарок успішних практик організацій громадянського суспільства, проведені серії навчальних тренінгів та стратегічні сесії розвитку району за участю представників організацій громадянського суспільства та представників органів влади.

Кожен форум спрямований на те, щоб зібрати представників органів громадянського суспільства, аби вони напрацювали концепцію розвитку свого району.

Метою форуму є активізація і залучення громадськості у вирішенні питань місцевого значення та формуванні місцевих політик, розробки моделі ефективної комунікації та системи дієвого зворотного зв’язку між громадськістю та представниками влади при прийнятті управлінських рішень, посиленні співпраці активних неурядових організацій з органами місцевої влади. Очікую, що наші напрацювання стануть планом роботи для Громадської ради при Дарницькій РДА на наступний рік, – розповів Геннадій Сінцов, голова Громадської ради при Дарницькій РДА. У нас вже є перелік питань, які ми збираємось винести на обговорення, і вирішення яких ми плануємо сьогодні розробити, а в подальшому подати на розгляд до міської ради.

Протягом червня у Києві відбудеться ще 4 районних форуми, під час яких громадські активісти вчитимуться комунікації з представниками влади при прийнятті управлінських рішень. Наступні 5 форумів відбудуться на початку осені, а насамкінець пройде загальноміський форум, під час якого напрацьовані розв'язання районних проблем будуть презентовані на розгляд керівництву міста.

Тренінги відбуваються за ініціативи Департаменту суспільних комунікацій КМДА у партнерстві з КП «Центр публічної комунікації та інформації», Координаційним комітетом громадських рад м. Києва та Ресурсним центром ГУРТ.

Наразі відомий наступний графік проведення форумів

• 06.06.2019 ‒ Святошинський район;

• 13.06.2019 ‒ Дніпровський район;

• 20.06.2019 – Голосіївський район;

• 27.06.2019 ‒ Солом’янський район.

Щоб стати учасником одного з форумів необхідно зареєструватися

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr6JzgVMjgpF9Y9_n98B8uU_snlAbN...