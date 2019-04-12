У Дарницькому районі створять ландшафтний парк «Осокорківські луги». | Дарниця.org

У Дарницькому районі створять ландшафтний парк «Осокорківські луги».

Розміщено Птн, 12/04/2019 - 18:07

У Києві з’явиться ландшафтний заказник місцевого значення «Осокорківські луки». Відповідне рішення 11 квітня підтримали депутати Київради. Зазначена земельна ділянка, орієнтовною площею 148 га, знаходиться у Дарницькому районі.
«Це на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної. А якщо ще більш точніше – уздовж Дніпровського екологічного коридору. На території проектованого заказника зафіксовано багатого на рослини та тварини, які занесені до Червоної книги. Зазначу, що зазначена ділянка – це землі комунальної власності столиці», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.
Цим рішенням мерія доручає КО «Київзеленбуд» забезпечити охорону та збереження об’єкту, а також вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою заказника.
«Зазначу, що прийняття даного рішення сприятиме покращенню стану довкілля мегаполісу та збереже цінні природні комплекси водно-болотних угідь. А ще, впевнений, що «Осокорківські луки» – стануть одним з улюблених місць відпочинку як киян, так і гостей столиці», – підкреслив депутат.
Документ підтримали 93 депутати Київради.

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