У Дарницькому районі створять ландшафтний парк «Осокорківські луги».

У Києві з’явиться ландшафтний заказник місцевого значення «Осокорківські луки». Відповідне рішення 11 квітня підтримали депутати Київради. Зазначена земельна ділянка, орієнтовною площею 148 га, знаходиться у Дарницькому районі.

«Це на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної. А якщо ще більш точніше – уздовж Дніпровського екологічного коридору. На території проектованого заказника зафіксовано багатого на рослини та тварини, які занесені до Червоної книги. Зазначу, що зазначена ділянка – це землі комунальної власності столиці», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.

Цим рішенням мерія доручає КО «Київзеленбуд» забезпечити охорону та збереження об’єкту, а також вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою заказника.

«Зазначу, що прийняття даного рішення сприятиме покращенню стану довкілля мегаполісу та збереже цінні природні комплекси водно-болотних угідь. А ще, впевнений, що «Осокорківські луки» – стануть одним з улюблених місць відпочинку як киян, так і гостей столиці», – підкреслив депутат.

Документ підтримали 93 депутати Київради.