У Дарницькому районі розпродають землю | Дарниця.org

У Дарницькому районі розпродають землю

Розміщено Втр, 07/11/2017 - 10:51

27 липня відбудуться земельні торги з продажу ділянки комунальної власності територіальної громади Києва.
На торги виставлено ділянку на перетині вул. Вишняківська та Ревуцького (11-й мікрорайон житлового масиву Осокорки), повідомляє Департамент земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Загальна площа ділянки - 0,9344 га, цільове призначення - для будівництва, експлуатації, обслуговування комплексу надання послуг об'єктам транспорту з багатоповерховим паркінгом.
Прийом заявок закінчується за три робочі дні до початку торгів.
Виконавцем торгів призначено товарну біржу «Перша універсальна біржа «Україна».

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