У Дарницькому районі розпродають землю

27 липня відбудуться земельні торги з продажу ділянки комунальної власності територіальної громади Києва.

На торги виставлено ділянку на перетині вул. Вишняківська та Ревуцького (11-й мікрорайон житлового масиву Осокорки), повідомляє Департамент земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Загальна площа ділянки - 0,9344 га, цільове призначення - для будівництва, експлуатації, обслуговування комплексу надання послуг об'єктам транспорту з багатоповерховим паркінгом.

Прийом заявок закінчується за три робочі дні до початку торгів.

Виконавцем торгів призначено товарну біржу «Перша універсальна біржа «Україна».