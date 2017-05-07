У Дарницькому районі погоріла швейна майстерня

3 липня, вранці до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Сімферопольська, 5/1.

По прибуттю на місце події рятувальники з'ясували, що загоряння сталося у приміщенні, що використовувалося під швейну майстерню. Спостерігалося сильне задимлення. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню.

Жодна особа під час пожежі не постраждала.

Для ліквідації пожежі було задіяно 2 пожежних автомобіля та 10 чоловік особового складу.

За попередніми даними, до займання призвело коротке замикання електропроводки у кондиціонері.