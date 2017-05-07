У Дарницькому районі погоріла швейна майстерня | Дарниця.org

У Дарницькому районі погоріла швейна майстерня

Розміщено Срд, 07/05/2017 - 10:34

3 липня, вранці до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Сімферопольська, 5/1.
По прибуттю на місце події рятувальники з'ясували, що загоряння сталося у приміщенні, що використовувалося під швейну майстерню. Спостерігалося сильне задимлення. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню.
Жодна особа під час пожежі не постраждала.
Для ліквідації пожежі було задіяно 2 пожежних автомобіля та 10 чоловік особового складу.
За попередніми даними, до займання призвело коротке замикання електропроводки у кондиціонері.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить