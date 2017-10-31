У Дарницькому районі перейменують ще одну вулицю | Дарниця.org

У Дарницькому районі перейменують ще одну вулицю

Розміщено Втр, 10/31/2017 - 17:10

Київрада на черговому засіданні ухвалила рішення про перейменування вулиці Дніпродзержинська на вулицю Кам’янська. Ця маленька вулиця протяжністю 300 метрів розташовується біля метро «Вирлиця».

Процес запущений і незабаром влада полегшить життя громадянам, яким так погано живеться через старі назви вулиць із відголосками комуністичного, націонал-соціалістичного або якогось іншого неподобного режиму. Держава піклується про наш добробут та комфорт, одним словом - все для дарничан!

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