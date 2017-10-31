У Дарницькому районі перейменують ще одну вулицю

Київрада на черговому засіданні ухвалила рішення про перейменування вулиці Дніпродзержинська на вулицю Кам’янська. Ця маленька вулиця протяжністю 300 метрів розташовується біля метро «Вирлиця».

Процес запущений і незабаром влада полегшить життя громадянам, яким так погано живеться через старі назви вулиць із відголосками комуністичного, націонал-соціалістичного або якогось іншого неподобного режиму. Держава піклується про наш добробут та комфорт, одним словом - все для дарничан!