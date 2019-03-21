У Дарницькому районі парашутист-екстремал стрибнув з 30-го поверху і застряг на стовпі

Киянин стрибнув з парашутом з 30-го поверху і зачепився за ліхтарний стовп. Інцидент стався в одному зі спальних районів Києва вчора близько 23.00.

Спортсмен-екстремал вирішив зістрибнути з парашутом з даху 30-ти поверхового будинку на Харківському шосе, проте неправильно розрахував траєкторію польоту і зачепився за ліхтарний стовп, повідомляє «Інформатор».

Чоловік повис на стовпі і сам не міг вибратися. Для звільнення екстремала довелося викликати рятувальників. Парашутист не постраждав, і після того, як його зняли зі стовпа, самостійно пішов додому.

Зазначається, що екстремалом виявився 36-річний чоловік, який займається парашутним спортом і проживає в Дарницькому районі Києва. За словами спортсмена, це не перший його стрибок з парашутом.

Джерело: racurs.ua