У Дарницькому районі облаштують мережу освітлення та модернізують ліфти

У 2018-2020 роках у Дарницькому районі побудують мережу зовнішнього освітлення на вул. Промисловій, реконструюють алею від вул. Декабристів до вул. Архітектора Вербицького, а також відновлять і модернізують ліфти у житлових будинках на вул. Тростянецькій, 6-Б (2-й під’їзд), вул. Російській, 58-А (2-й під’їзд), Харківському шосе, 65 (1-й під’їзд). Відповідні роботи затверджено розпорядженням КМДА у зв’язку із численними зверненнями мешканців.

Ремонтні роботи буде здійснено за рахунок бюджетних коштів.

Прогнозованим результатом реалізації проектів є: створення належних умов проживання в житлових будинках мешканців району, забезпечення безпечного використання та експлуатації ліфтів в житлових будинках Дарницького району, покращення умов у вечірній та нічний час, створення сприятливих умов для відпочинку мешканців.

Замовником робіт визначено Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію. Вже у 2019 році вона має розробити, провести експертизу та затвердити проектну документацію.