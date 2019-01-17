У Дарницькому районі облаштували 10 наземних пішохідних переходів сенсорним освітленням

10 наземних пішохідних переходів у Дарницькому районі облаштували сенсорним освітленням та найближчим часом підключать.

За інформацією КП «Київміськсвітло», освітлення активізуватиметься за допомогою датчиків руху. Це дозволить убезпечити переходи та заощадити електроенергію.

Адреси переходів:

просп. Петра Григоренка, біля будинку №9 на вул. Михайла Гришка

просп. Петра Григоренка, біля будинку №12 на вул. Олександра Мишуги

просп. Петра Григоренка, 9

просп. Петра Григоренка, 18

просп. Петра Григоренка, 1

просп. Петра Григоренка, 12

вул. Декабристів, 2-а

вул. Здолбунівська, 9 та 9-б

вул. Центральна та вул. 136-та Садова

вул. Центральна та вул. 138-ма Садова