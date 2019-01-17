У Дарницькому районі облаштували 10 наземних пішохідних переходів сенсорним освітленням | Дарниця.org

У Дарницькому районі облаштували 10 наземних пішохідних переходів сенсорним освітленням

Розміщено Чтв, 17/01/2019 - 16:46

10 наземних пішохідних переходів у Дарницькому районі облаштували сенсорним освітленням та найближчим часом підключать.
За інформацією КП «Київміськсвітло», освітлення активізуватиметься за допомогою датчиків руху. Це дозволить убезпечити переходи та заощадити електроенергію.
Адреси переходів:
просп. Петра Григоренка, біля будинку №9 на вул. Михайла Гришка
просп. Петра Григоренка, біля будинку №12 на вул. Олександра Мишуги
просп. Петра Григоренка, 9
просп. Петра Григоренка, 18
просп. Петра Григоренка, 1
просп. Петра Григоренка, 12
вул. Декабристів, 2-а
вул. Здолбунівська, 9 та 9-б
вул. Центральна та вул. 136-та Садова
вул. Центральна та вул. 138-ма Садова

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