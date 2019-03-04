У Дарницькому районі не вистачає 18 дитячих садків і 15 шкіл | Дарниця.org

У Дарницькому районі не вистачає 18 дитячих садків і 15 шкіл

Розміщено Пн, 04/03/2019 - 17:11

На кількох житлових масивах Дарницького району спостерігається гостра нестача місць у школах і дитячих садах. З огляду на поточну потребу, а також у зв'язку з будівництвом 40 нових житлових комплексів, у Дарниці необхідно побудувати ще 18 дитячих садків і 15 шкіл.
Про це зазначив виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Петро Захарченко.
«З огляду на існуючі норми забезпечення населення Києва навчальними закладами і тих 40 житлових комплексів, в які поселяться сім'ї з дітьми, зростає потреба в кількості місць в навчальних закладах. Сьогодні нам не вистачає 8 тис. місць для дошкільнят і 16 тис. місць для школярів і для цього необхідно побудувати ще 18 закладів дошкільної освіти та 15 установ загальної середньої освіти», - повідомив Петро Захарченко.
За словами районного очільника, на сьогодні найбільш гостра ситуація з місцями в школах і дитячих садах спостерігається на Позняках (3, 4, 8, 11 мікрорайон), Осокорках (1, 11 мікрорайон) Осокорках Центральних (1, 2, 2-а, 3 мікрорайон), Рембазі та Бортничах.
Як зауважив пан Захарченко, у поточному навчальному році в районі здобувають освіту понад 60 тис. дітей, з них 17 тисяч - в дитсадках і більше 43 тисяч - в школах.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло