У Дарницькому районі не вистачає 18 дитячих садків і 15 шкіл

На кількох житлових масивах Дарницького району спостерігається гостра нестача місць у школах і дитячих садах. З огляду на поточну потребу, а також у зв'язку з будівництвом 40 нових житлових комплексів, у Дарниці необхідно побудувати ще 18 дитячих садків і 15 шкіл.

Про це зазначив виконувач обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Петро Захарченко.

«З огляду на існуючі норми забезпечення населення Києва навчальними закладами і тих 40 житлових комплексів, в які поселяться сім'ї з дітьми, зростає потреба в кількості місць в навчальних закладах. Сьогодні нам не вистачає 8 тис. місць для дошкільнят і 16 тис. місць для школярів і для цього необхідно побудувати ще 18 закладів дошкільної освіти та 15 установ загальної середньої освіти», - повідомив Петро Захарченко.

За словами районного очільника, на сьогодні найбільш гостра ситуація з місцями в школах і дитячих садах спостерігається на Позняках (3, 4, 8, 11 мікрорайон), Осокорках (1, 11 мікрорайон) Осокорках Центральних (1, 2, 2-а, 3 мікрорайон), Рембазі та Бортничах.

Як зауважив пан Захарченко, у поточному навчальному році в районі здобувають освіту понад 60 тис. дітей, з них 17 тисяч - в дитсадках і більше 43 тисяч - в школах.