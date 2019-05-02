У Дарницькому районі іноземець вистрибнув з потяга.

28 квітня громадянин Грузії видавив скло в своєму купе і вистрибнув з потяга, щоб уникнути прикордонного контролю.

Іноземець їхав поїздом «Мінськ - Київ». Під час попереднього візиту в Україну він порушив терміни перебування, через що був притягнутий до адміністративної відповідальності і відправлений додому. Однак через 13 днів чоловік вирішив повернутися.

Як розповів провідник поїзда, не доїжджаючи до Києва, іноземець видавив вікно в купе і зник в невідомому напрямку. Сталося це в Дарницькому районі, за 20 хвилин до прибуття поїзда на столичний вокзал.

«Після отримання повідомлення про втечу прикордонники негайно почали пошукові заходи. Спочатку встановили дані іноземця і вже незабаром знайшли втікача. Зараз громадянина Грузії затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Через протиправних дій чоловік повторно притягнутий до відповідальності».