У Дарницькому районі іноземець вистрибнув з потяга. | Дарниця.org

У Дарницькому районі іноземець вистрибнув з потяга.

Розміщено Чтв, 02/05/2019 - 16:43

28 квітня громадянин Грузії видавив скло в своєму купе і вистрибнув з потяга, щоб уникнути прикордонного контролю.
Іноземець їхав поїздом «Мінськ - Київ». Під час попереднього візиту в Україну він порушив терміни перебування, через що був притягнутий до адміністративної відповідальності і відправлений додому. Однак через 13 днів чоловік вирішив повернутися.
Як розповів провідник поїзда, не доїжджаючи до Києва, іноземець видавив вікно в купе і зник в невідомому напрямку. Сталося це в Дарницькому районі, за 20 хвилин до прибуття поїзда на столичний вокзал.
«Після отримання повідомлення про втечу прикордонники негайно почали пошукові заходи. Спочатку встановили дані іноземця і вже незабаром знайшли втікача. Зараз громадянина Грузії затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Через протиправних дій чоловік повторно притягнутий до відповідальності».

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