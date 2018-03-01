У Дарницькому районі активно ліквідують МАФи

На початку грудня спеціальними бригадами КП «Київблагоустрій» у Дарницькому районі демонтували павільйон на вул. Драгоманова, 23.

З 11 по 15 грудня демонтували наступні МАФи: павільйон по вул. Б. Гмирі, 15, павільйон по вул. Драгоманова, 44, павільйон на розі вул. Здолбунівській, 1 та Сортувальній, павільйон по вул. Ревуцького, 40.

з 18 по 23 грудня прибрали малі архітектурні форми: павільйон на пр-ті Бажана (біля ст.м. «Харківська», парна сторона), та два нелегальних ялинкових базари по вул. Декабристів, 6 та вул. Драгоманова, 9

Ось така цікава тенденція…