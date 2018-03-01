У Дарницькому районі активно ліквідують МАФи | Дарниця.org

У Дарницькому районі активно ліквідують МАФи

Розміщено Срд, 01/03/2018 - 09:53

На початку грудня спеціальними бригадами КП «Київблагоустрій» у Дарницькому районі демонтували павільйон на вул. Драгоманова, 23.
З 11 по 15 грудня демонтували наступні МАФи: павільйон по вул. Б. Гмирі, 15, павільйон по вул. Драгоманова, 44, павільйон на розі вул. Здолбунівській, 1 та Сортувальній, павільйон по вул. Ревуцького, 40.

з 18 по 23 грудня прибрали малі архітектурні форми: павільйон на пр-ті Бажана (біля ст.м. «Харківська», парна сторона), та два нелегальних ялинкових базари по вул. Декабристів, 6 та вул. Драгоманова, 9

Ось така цікава тенденція…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить