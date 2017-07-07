У Дарницькому інтернет-клубі вбили людину | Дарниця.org

У Дарницькому інтернет-клубі вбили людину

Розміщено Птн, 07/07/2017 - 10:15

28 червня в інтернет-клубі по вул. Ахматової сталося вбивство. В ігровому залі між чоловіками виник словесний конфлікт, який швидко переріс в бійку. Двоє правопорушників накинулися на незнайомця з кулаками і завдали йому травми, які призвели до смерті, після - підозрювані зникли. Адміністрація закладу одразу ж викликала на місце швидку допомогу та поліцію.
Прибувши на місце події, правоохоронці виявили мертвим невідомого чоловіка близько 30-35 років. На його тілі експерти виявили садна і численні гематоми.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів поліція затримала одного з підозрюваних. Ним виявився місцевий житель, 1974 року народження. Особистість його спільника також встановлена, це - уродженець Херсонщини, який останнім часом проживав в столиці. Зусилля правоохоронців спрямовані на його затримання.
Зібрані матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі Дарницького управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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