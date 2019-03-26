У Дарницькому ЦНАПі з’явились інформаційні стенди Новоствореного КП «Центр публічної комунікації та інформації».

Нещодавно у Дарницькому ЦНАПі (вул. Олійника, 21) з’явилися інформаційні стенди новоствореного комунального підприємства «Центр публічної комунікації та інформації», Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Київської громадської платформи.

На інфостійках присутні інформаційні матеріали щодо Громадського бюджету-4, газети «Хрещатик» і «Київ.org» та інша поліграфія.

Слід зауважити, що подібні інфостійки розміщені у всіх районних ЦНАПах столиці.

Нагадаємо: на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення комунального підприємства «Центр публічної комунікації та інформації». Він працюватиме на базі КП «Вечірній Київ». Відтак, із 01 січня 2019 року припинилася друкована версія газети «Вечірній Київ». Це вимоги закону «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ». Фактично видання стане інтернет-газетою. Таким чином, інформація щодо діяльності, рішень та ініціатив міської влади, суспільно-важливих заходів, послуг та сервісів буде публікуватись на веб-порталі «Вечірнього Києва».

Заплановано, що Центр підвищуватиме рівень обізнаності киян про діяльність міської влади та сприятиме формуванню суспільної довіри. Зокрема передбачається залучення громадян до формування та реалізації міської політики, а також роз’яснення міських пріоритетів. Центр публічної комунікації та інформації забезпечуватиме функціонування та наповнення аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації.

«Мета створення Центру - запровадження європейських стандартів публічних комунікацій. Йдеться про налагодження системного та ефективного діалогу «влада-громада», залучення громадськості до формування та реалізації міських політик, координація та проведення громадських консультацій та інформаційно-комунікаційних кампаній, реалізація цілей Громадського бюджету. Центр ми створюємо у тісній співпраці з громадськістю», - зазначила голова постійної комісії Київради з питань культури Вікторія Муха.

За її словами, Центр публічної комунікації та інформації дозволить зробити більш доступним офіційний портал міської влади, де можна буде черпати достовірну та актуальну інформацію. Його завданням якого стане роз'яснення рішень столичної влади.