У Дарницькій ТЕЦ запустили перший новий електрофільтр

У столиці запустили в роботу перший новий електрофільтр, що допоможе знизити рівень шкідливих викидів на Дарницькій ТЕЦ більш, ніж у 30 разів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам після огляду електрофільтру.

Пан Кличко підкреслив, що цього року в рамках інвестиційної програми ТОВ «Єврореконструкція», яка є власником Дарницької ТЕЦ, розпочато впровадження комплексної реконструкції газоочисного обладнання ТЕЦ. Зокрема, реконструкція передбачає будівництво п’яти нових електрофільтрів, які значно знизять рівень шкідливих викидів та дозволять відійти від технології складування золи.

Як зауважив мер: «Ми запустили в роботу перший із передбачених нових електрофільтр. Це тепер дозволяє більш як у 30 разів зменшити викиди шкідливих речовин у повітря». Проектування, встановлення та налагодження електрофільтру було здійснене за кошти ТЕЦ. Вартість – 96,8 млн грн. Ще 4 електрофільтри, за словами Віталія Кличка, планують встановити протягом наступних трьох років – до кінця 2021 року. Також у рамках реконструкції ТЕЦ планується будівництво установок сіркоочищення та азотоочищення та рекультивація золовідвалу – озера «Гарячка».

Як зазначив столичний очільник: «Це ключова програма для того, щоб у Києві було чисте повітря. І ми маємо робити все можливе, аби робота Дарницької ТЕЦ відповідала європейським стандартам».

За словами міського голови, прогрес у вирішенні екологічної проблеми, що десятиріччями існувала на Лівому березі Києва, став можливим завдяки спільній роботі міської влади, ТОВ «Єврореконструкція», НКРЕКП та місцевих мешканців-активістів. Міська влада очолила координацію процесів, зокрема – затвердження інвестпрограми на державному рівні.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ постачає тепло у Дніпровському та Дарницькому районах для близько 270 тисяч жителів Лівобережжя. Введена в експлуатацію понад 60 років тому і тоді знаходилася за межами міста. Основним паливом для ТЕЦ є вугілля, при спалюванні якого утворюються золошлакові відходи, що складуються. Сьогодні на станції розпочаті процеси переоснащення.

Разом із тим, мер нагадав, що у Києві також втілюють інші масштабні проекти, що дозволять поліпшити екологічну ситуацію. Це, зокрема, реконструкція Бортницької станції аерації та здійснення ремонтних робіт на сміттєспалювальному заводі «Енергія».

Реконструкція Бортницької станції аерації – найбільший в Україні міжнародний проект у сфері ЖКГ. Вартість проекту – 1,1 млрд дол. Це кредитні кошти від Японії на пільгових умовах. До кінця поточного року вже буде оголошений тендер на визначення підрядника. Роботи з реконструкції триватимуть 6 років. Після завершення реконструкції будуть вирішені проблеми очистки стоків та неприємного запаху для мешканців Лівого берега.

Після повернення сміттєспалювального заводу «Енергія» в управління міста, вже у 2019 році на ньому планують ремонт котлів та заміну фільтрів, що очищують димові гази від пилу. Це дозволить удвічі знизити обсяги шкідливих викидів.

Золовідвал Дарницької ТЕЦ – озеро «Гарячка»