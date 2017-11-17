У Дарницькій РДА змінилося керівництво

13 листопада на сайті Дарницької РДА розміщено оголошення про результат конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Переможцем конкурсу виявився чинний начальник відділу з питань майна комунальної власності Дарницької РДА Микола Калашник.

За чутками, репутація у новоспеченого керівника апарату серед колег - відмінна. Нагадаємо, що колишній керівник апарату Дарницької РДА Олег Кучук залишив свою посаду у жовтні поточного року.