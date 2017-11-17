У Дарницькій РДА змінилося керівництво | Дарниця.org

У Дарницькій РДА змінилося керівництво

Розміщено Птн, 11/17/2017 - 09:50

13 листопада на сайті Дарницької РДА розміщено оголошення про результат конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - керівника апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Переможцем конкурсу виявився чинний начальник відділу з питань майна комунальної власності Дарницької РДА Микола Калашник.

За чутками, репутація у новоспеченого керівника апарату серед колег - відмінна. Нагадаємо, що колишній керівник апарату Дарницької РДА Олег Кучук залишив свою посаду у жовтні поточного року.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить