У Дарницькій РДА відкрилася Вітальня Святого Миколая
Вже традиційно на 2-му поверсі Дарницької райдержадміністрації (вул. Кошиця, 11) відкрилася Вітальня Святого Миколая.
Подейкують, що Вітальня Святого Миколая – резиденція, де дідусь старанно трудиться цілий рік, читаючи листи малюків та їх батьків. У кожного малюка буде можливість розповісти про свої побажання щодо новорічного подарунку Святому Миколаю віч-на-віч або вручити Миколаю листа особисто.
Вітальня працюватиме:
21.12.18 по 23.12.18 час 11.30 -16.00
26.12.18 по 28.12.18 час 11.00 -16.00
02.12.18 по 04.12.18 час 11.00 -16.00
07.12.18 по 11.12.18 час 11.00 -16.00
На сайті Дарницької РДА вже є інформація про те, що на дітлахів будуть чекати приємні несподіванки! Тож готуйте віршик, пісню чи малюнок та вирушайте до Святого Миколая за подарунками!
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