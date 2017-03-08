У Дарниці з’явився новий табір циган | Дарниця.org

У Дарниці з’явився новий табір циган

Розміщено Чтв, 08/03/2017 - 12:42

Буквально кілька тижнів тому, на території Дарницького району виявлено новоспечений табір циган! За інформацією мешканців, поселення ромів облюбували ділянку у парку «Партизанської слави» (неподалік метро «Бориспільська»).
Наразі там вже присутні близько 40 наметів.

Нагадаємо – нещодавно до вищезгаданого парку навідувався мер Кличко, пообіцявши навести тут лад та зробити з нього «цукерку» – зразковий парк європейського формату. 

Що ж, якщо поява циган  посприяє цьому – цікаво подивитися на наступні кроки столичного очільника...

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить