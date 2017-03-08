У Дарниці з’явився новий табір циган

Буквально кілька тижнів тому, на території Дарницького району виявлено новоспечений табір циган! За інформацією мешканців, поселення ромів облюбували ділянку у парку «Партизанської слави» (неподалік метро «Бориспільська»).

Наразі там вже присутні близько 40 наметів.

Нагадаємо – нещодавно до вищезгаданого парку навідувався мер Кличко, пообіцявши навести тут лад та зробити з нього «цукерку» – зразковий парк європейського формату.

Що ж, якщо поява циган посприяє цьому – цікаво подивитися на наступні кроки столичного очільника...