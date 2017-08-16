У Дарниці з’явився новий майданчик для тварин | Дарниця.org

У Дарниці з’явився новий майданчик для тварин

Розміщено Срд, 08/16/2017 - 17:10

На перетині вулиць Ревуцького та Здолбунівська віднедавна з’явився майданчик для тварин

Майданчик створений за ініціативи громадської організації «Місто тварин», силами активістів, а також – залученими останніми коштами спонсорів та меценатів. Слід зауважити, що порядок на даній ділянці підтримується виключно силами вищезгаданої організації.
Вхід на майданчик безкоштовний, проте існують і платні послуги - вартість послуг тренерів та розклад занять – додається.

Перше заняття з будь-якого виду безкоштовне.

Також, тут постійно діє акція – «Принеси мішочок піску на майданчик самостійно!». 

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