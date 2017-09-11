У Дарниці з’явився музей «Партизанської слави»
Не так давно, у Дарницькому районі в парку «Партизанської слави» (вул. Славгородська) відкрився новий одноіменний музей.
Еклектичних експонатів тут чимало: тумби для афіш та об’яв, землянки, партизанський віз, привал, рибальський човен та інші експонати.
У музеї гості можна ознайомитися із вищезгаданими експозиціями, що висвітлюють життя партизанів у період з 1941 по 1944 роки.
Тож, вашій увазі пропонується віртуальна екскурсія по музею.
Також, тут присутній куточок сучасної історії…
Також, тут присутній куточок сучасної історії…
Графік роботи музею: з 10.00 до 17.00. Понеділок – вихідний.
Останній четвер місяця – санітарний день.
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