У Дарниці з’явився музей «Партизанської слави»

Не так давно, у Дарницькому районі в парку «Партизанської слави» (вул. Славгородська) відкрився новий одноіменний музей.

Еклектичних експонатів тут чимало: тумби для афіш та об’яв, землянки, партизанський віз, привал, рибальський човен та інші експонати.

У музеї гості можна ознайомитися із вищезгаданими експозиціями, що висвітлюють життя партизанів у період з 1941 по 1944 роки.

Тож, вашій увазі пропонується віртуальна екскурсія по музею.

Також, тут присутній куточок сучасної історії…

Також, тут присутній куточок сучасної історії…

Графік роботи музею: з 10.00 до 17.00. Понеділок – вихідний.

Останній четвер місяця – санітарний день.