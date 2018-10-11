У Дарниці з'явилися 4 нових ОСН | Дарниця.org

У Дарниці з'явилися 4 нових ОСН

Розміщено Чтв, 11/10/2018 - 09:27

Таке рішення проголосовано на пленарному засіданні Київради. Створюються наступні органи самоорганізації населення:
1. «Будинковий комітет «Вулиця Княжий Затон, 14-в» у Дарницькому районі;
2. «Будинковий комітет «Ахматова 39-б – Надія» у Дарницькому районі;
3. «Будинковий комітет «Вулиця Урлівська, 3» у Дарницькому районі;
4. «Будинковий комітет «Вулиця Ващенка, 5» у Дарницькому районі.

Також, на сайті Київради опублікований проект рішення «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Срібний кіл» у Дарницькому районі міста Києва.

Нагадаємо, до цього в Дарницькому районі функціонувало 15 ОСН:

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