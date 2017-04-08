У Дарниці з’являються все більше грузинських ресторанів | Дарниця.org

У Дарниці з’являються все більше грузинських ресторанів

Розміщено Птн, 08/04/2017 - 10:35

Не так давно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював пожежу у ресторані «Лакі Лучано» (вул. Драгоманова, 29). Нагадаємо, внаслідок вогняної стихії заклад погорів.

І ось, на місці «Лакі Лучано» вже з’явився інший заклад – грузинське кафе «Хачапурі та вино».

Вочевидь, грузинські кафе набирають популярності у Дарницькому районі, адже не так давно по вул. Драгоманова, 17 відкрився ще один заклад кавказької кухні – ресторан «Генацвалє і Хінкалі», у якому можна недорого і смачно попоїсти (перевірено журналістами «Дарниця.org»).

Враховуючи останні події із суші-барами (а саме із захворюванням людей на ботулізм, внаслідок вживання неякісної сирої риби) - поява вищезгаданих закладів харчування безумовно має позитивний відтінок.

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