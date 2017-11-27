У Дарниці з’являться розумні пішохідні переходи | Дарниця.org

У Дарниці з’являться розумні пішохідні переходи

Розміщено Пн, 11/27/2017 - 10:46

Незабаром, у столиці обладнають системами сенсорного освітленням 13 пішохідних переходів. З них – 10 у Дарницькому районі! Очікується, що нові технології зроблять переходи більш помітними вночі.

Розпорядження вже оприлюднено на сайті КМДА.

Сенсорне освітлення - це система, при якій ліхтарі вмикаються завдяки датчикам руху, що перебувають на стовпах, і вимикаються після того, як водій або пішохід залишає радіус дії датчика.
За рахунок сенсорного освітлення столична влада має намір вирішити дві проблеми: поліпшити освітлення пішохідних переходів, більшість з яких непомітні ввечері і вночі та зекономити електроенергію.

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