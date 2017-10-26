У Дарниці з’являться розумні пішохідні переходи

Незабаром, у столиці обладнають системами сенсорного освітленням 13 пішохідних переходів. З них – 10 у Дарницькому районі! Очікується, що нові технології зроблять переходи більш помітними вночі.

Розпорядження вже оприлюднено на сайті КМДА.

https://kievcity.gov.ua/news/55191.html

Сенсорне освітлення - це система, при якій ліхтарі вмикаються завдяки датчикам руху, що перебувають на стовпах, і вимикаються після того, як водій або пішохід залишає радіус дії датчика.

За рахунок сенсорного освітлення столична влада має намір вирішити дві проблеми: поліпшити освітлення пішохідних переходів, більшість з яких непомітні ввечері і вночі та зекономити електроенергію.