У Дарниці знову відключають воду!

За інформацією ПАТ «АК «Київводоканал» у Дарниці з 21.00 28 липня до 09.00 29 липня планується заміна арматури діаметром 150 і 200 мм на розі вул. Драгоманова та А. Ахматової.

Як наслідок - буде припинено водопостачання 11 житлових будинків і декількох будівель іншого призначення. На вул. Ахматової без води залишаться будинки: № 13, 13-А, 13-Г, 17, 19, 21, 23 і 25, будівлі № 13-Б, № 15, № 27. На просп. П. Григоренка – будинки: № 19-А, № 19, № 21, дитячий садок (№ 21-А), школа (№ 21-Б) і ліцей (№ 21-В).