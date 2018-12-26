У Дарниці засяяли дві Новорічні ялинки | Дарниця.org

У Дарниці засяяли дві Новорічні ялинки

Розміщено Срд, 26/12/2018 - 11:02

19 грудня на День святого Миколая у парку імені «Воїнів-інтернаціоналістів» відбулось урочисте засвічення головної ялинки Дарницького району.

Серед присутніх: депутати Київради Ігор Баленко і Лариса Дегтярьова, в.о. голови Дарницької РДА Петро Захарченко, які привітали всіх дарничан зі святами.

Традиційно, учасниками концерту стали колективи художньої самодіяльності Дарницького району.

Також, 21 грудня було відкрито ще одну новорічну ялинку - на площі біля палацу культури «Дарниця». 

На захід знову ж таки завітав в.о. голови Дарницької РДА Петро Захарченко.

Розважали присутніх талановиті творчі колективи ПК «Дарниця».

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