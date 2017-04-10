У Дарниці відтепер є Дитячий парламент

30 вересня в приміщенні Дарницької РДА відбулося перше засідання Дитячого парламенту Дарницького району.

Головний меседж створення парламенту – формування майбутніх політиків, як-то кажуть, зі шкільної лави. З понад 30,000 учнів Дарницького району обрано 68 депутатів, по 1 від кожних 500 учнів.

Серед присутніх - депутати Дитячого парламенту Дарницького району, працівники районного управління освіти, координатори дитячих парламентських комітетів, лідери учнівського самоврядування «Стріла» та почесні гості: народний депутат України Віталій Сташук, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий та радник голови Дарницької РДА, координатор громадського руху «Тут починається Київ» Геннадій Сінцов.

Функції головуючого тимчасово взяв на себе Геннадій Сінцов.

На порядку денному було винесено три питання:

1. Затвердження Регламенту.

2. Затвердження Положення Дитячого парламенту.

3. Обрання голови Дитячого парламенту та його заступників

Кожен з претендентів на керівні посади Дитячого парламенту презентували свої особисті якості та програму, після чого всі бажаючі мали змогу задати кандидату своє питання.

По закінченню промов відбулося рейтингове голосування, у якому взяли участь 8 кандидатів на посаду голови, першого заступника та заступника голови Дитячого парламенту.

Більшістю голосів головою Дитячого парламенту Дарницького району обрано Олександра Сідіченко (учня 11 класу Київської інженерної гімназії, комітету спорту та ЗСЖ), першим заступником став Ілля Войцеховський (учень 8 класу Слов’янської гімназії, самовисуванець), заступником – Анастасія Сербіненко (учениця 9 класу ліцею «Наукова зміна», комітет «Юнацька дипломатія»).

Насамкінець, нардеп Віталій Сташук висловив готовність всіляко сприяти роботі Дитячого Парламенту.

Дитячий Парламент Дарницького району став офіційним консультативно-дорадчим органом Управління освіти Дарницької РДА.