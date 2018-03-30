У Дарниці відкрився найбільший в Україні ТЦ «Ашан» | Дарниця.org

У Дарниці відкрився найбільший в Україні ТЦ «Ашан»

Розміщено Птн, 03/30/2018 - 08:08

28 березня відбулося урочисте відкриття гіпермаркету «Ашан» (вул. Здолбунівська, 15)

Даний центр - наймасштабніший в мережі гіпермаркетів «Ашан». Площа - більше 15,000 кв.м, а також торгова галерея з 60 бутіків площею більше 5,000кв.м в унікальному форматі з інноваційними цифровими сервісами для клієнтів.

У день відкриття відвідувачів було більше ніж достатньо…

Основними акцентами торгової галереї першої фази проекту виступили: магазин турецького брендe одягу LC Waikiki площею більше 700 кв.м, гіпермаркет електроніки Ельдорадо в новому форматі площею 800 кв.м, супермаркет дитячих товарів «Чудо острів» площею 400кв.м, ресторан швидкого обслуговування KFC площею 130кв.м.

В рамках реалізації першої фази побудовано парковку на 1000 машиномісць.
До речі, біля торговельного центру курсує безкоштовна маршрутка від метро «Хірківська» до ТЦ «Ашан» в обидва напрямки.

В компанії також нагадали, що відкриття другої фази ТРЦ Rive Gauche намічено на 2019 рік. З введенням в експлуатацію другої фази загальна площа проекту збільшиться до 150 000 кв.м.
Holdin Auchan - французька корпорація, представлена в 16 країнах світу, що включає в себе три великих автономних організації: Auchan Retail, Immochan і Oney Banque Accord.
Ашан Ритейл Україна - компанія, яка об'єднує всі напрямки діяльності у продовольчому ритейлі. В Україні Ашан Ритейл представлений 11 гіпермаркетами у 5 містах - Києві, Львові, Запоріжжі, Криворізькому, Одесі та електронній комерції в Києві та області.
Іммочан - одна з головних міжнародних компаній по будівництву та управлінню торговельними центрами. В портфелі нерухомості компанії 394 торгових центрів у 12 країнах Європи та Азії. Immochan входить в холдинг Auchan.
Іммошан Україна основана в 2006 році, керує трьома торговими галереями в Києві: ТЦ «Ашан Петровка» та ТЦ «Ашан Белічі», ТЦ «Ашан Чернігівська». Так само компанія працює над реалізацією масштабних проектів: двох у Києві та одного в Одесі, відкриття яких планується в 2017 - 2019 роках.

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