У Дарниці відкрили три меморіальні дошки загиблим дарничанам.

14 березня одночасно у трьох локаціях відбулося відкриття меморіальних дошок загиблим дарничанам, які віддали свої життя захищаючи Україну.

Олег Богачов, Дмитро Кузьмін та Андрій Шамшур – герої дарничани, які за покликом серця першими пішли у бій.

За виготовлення дощок взялися члени ГС «Братерство учасників бойових дій України».

«Сьогодні багато дарничан беруть участь у неоголошеній війні на Сході нашої держави, яка забрала не одне життя воїнів, які не вагаючись стали на захист рідної Батьківщини. 34 воїнів-дарничан загинули, захищаючи свою землю. Дарниця завжди пам’ятатиме своїх земляків, які віддали своє життя, захищаючи незалежність і цілісність України», - згадав у своєму виступі всіх полеглих дарничан виконувач обов’язків голови Дарницької РДА Петро Захарченко на відкритті меморіальної дошки Дмитрові Кузьміну на фасаді будинку по проспекту Петра Григоренка, де мешкав Дмитро.

«Їхній героїзм вчитиме майбутні покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям як гідність, повага, любов і вірність», - виступив перед присутніми керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник на відкритті меморіальної дошки Андрію Шамшуру в гімназії №290, де навчався Андрій.

«В першу чергу хочемо подякувати батькам Олега за те, що виховали гідного сина, який, захищаючи Батьківщину, віддав за неї найдорожче – своє життя. Він є справжнім героєм для кожного з нас», - виступив на відкритті заступник керівника апарату Дарницької РДА Максим Семенець в спеціалізованій загальноосвітній школі №274, де навчався Олег.

Також пам’ять полеглих дарничан прийшли вшанувати депутати Київської міської ради Ігор Мірошниченко та Віталій Павлик, голова ГС «Братерство учасників бойових дій України» Геннадій Королюк, лідер Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну» Раїса Шматко, представники українського громадсько-політичного руху «Організації українських націоналістів», воїни АТО, родичі загиблих героїв, учнівська молодь, громадські організації, місцеві жителі та гості з Києва.

Вічна слава героям!