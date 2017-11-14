У Дарниці відкрили новий сквер | Дарниця.org

У Дарниці відкрили новий сквер

Розміщено Втр, 11/14/2017 - 10:56

08 листопада біля будинку по вул. Вербицького, 12 відбулося відкриття нового скверу. На захід завітало чимало столичних та районних цабе: заступник мера Петро Пантелеєв, директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий, депутат Київради Лариса Дегтярьова та інші. 

Звісно, без традиційного пере різання стрічки та дівчат-барабанщиць не обійшлося.

Чиновники, взявши до рук лопати, активно попрацювали 5 хвилин – саджаючи дерева.

Над капітальним оновленням скверу працювало КП «УЗН Дарницького району м. Києва». Зокрема, тут встановлені нові лавки і декоративні елементи, мощення, урни, проведено озеленення та висадка дерев.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить