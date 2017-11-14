У Дарниці відкрили новий сквер

08 листопада біля будинку по вул. Вербицького, 12 відбулося відкриття нового скверу. На захід завітало чимало столичних та районних цабе: заступник мера Петро Пантелеєв, директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий, депутат Київради Лариса Дегтярьова та інші.

Звісно, без традиційного пере різання стрічки та дівчат-барабанщиць не обійшлося.

Чиновники, взявши до рук лопати, активно попрацювали 5 хвилин – саджаючи дерева.

Над капітальним оновленням скверу працювало КП «УЗН Дарницького району м. Києва». Зокрема, тут встановлені нові лавки і декоративні елементи, мощення, урни, проведено озеленення та висадка дерев.