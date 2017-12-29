У Дарниці тривають новорічно-різдвяні заходи!

Із нагоди святкування Нового року та Різдва, у Дарницькому районі тривають тематичні святкування.

Зокрема, 30 грудня о 17:00 у культурно-мистецькому центрі (вул. Ревуцького, 6) відбудеться захід «Новорічні святкові ласощі» - готуватимуть страви за старовинними рецептами.

Із 04 до 09 січня – інтерактивна дитяча казка «Зимові розваги» у дитячо-юнацькому центрі (вул. Заслонова, 14).

12 січня з 16:00 до 17:00 – конкурс колядок і щедрівок «Новорічно-різдвяний калейдоскоп» у Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді (Харківське шосе, 121/3).

15 січня о 17:00 на базі Дитячої школи мистецтв № 9 (вул. Є. Харченка, 47) відбудеться фольклорне свято «Ой, прийшла коляда!» за участю учнів школи.

Також протягом січня в усіх бібліотеках району будуть організовані різноманітні новорічно-різдвяні заходи.